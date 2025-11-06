Snow Manの『音故知新』オフショットが、「FAMILY CLUB web」公式Xで公開された。

【写真＆動画】Snow Man『音故知新』オフショット＆渡辺翔太を全員で祝福する仲良しムービー

■9人が寄り添いリリースを祝う姿に「みんなかわいい」とファン歓喜

「FAMILY CLUB web」公式Xにポストされたのは、ニューアルバム『音故知新』発売日である11月5日にポストされたSnow Manの全員集合ショット。メンバーはコーデュロイジャケットやニットなど冬のカジュアルな装いで登場。

この写真は、アルバムリリースを記念して11月5日の12:00～21:00まで、1時間おきに「すの日常」（FAMILY CLUB会員が見られるコンテンツ）を更新するという告知と共に公開されている。

佐久間大介が中央で大きく手を広げており、向かって左隣には腰を屈めた宮舘涼太がキリッとした表情で前を見つめる。右隣には腰を屈めて腕組みした向井康二、その背中越しににっこりピースする阿部亮平。

いちばん後ろの列には、ガッと手を伸ばしてニッと笑う岩本照、寄り添いふたりともダブルピースするラウール＆渡辺翔太。目黒蓮は微笑んで顔を傾け、深澤辰哉は大きく手を広げて笑顔を見せている。

コメント欄には「アルバム発売おめでとうございます」「みんなかわいい」などといったファンの声が続々と到着。

そしてSnow Man公式Xでは、アルバムリリースを記念したメッセージ動画が公開。

メンバーはレザージャケットや光沢感のあるパンツなどに加え、ロングブーツやスカーフなどのアイテム使いも印象的な、カジュアルななかに華やかさを感じるコーディネート。

深澤の「『音故知新』がリリースされました！」というメッセージから、アルバムの説明を阿部、佐久間が次々と行っていくも、ラウールが「そんなことはさておき」と話を切り替え「11月5日は、もうひとつ重要なイベントが」と口火を切る。

すると「ハッピー！バースデイ！ショータ！ワタナベ！」と向井が渡辺の肩をグッと掴む。渡辺は11月5日に誕生日を迎えた。

全員が拍手で盛り上がるも、渡辺が「これがカンペのセリフって悲しいよね」と暴露！？スンとする表情を浮かべる渡辺に「ほんとに思ってるって」「ちょうど言いたかった」と口々にフォローするメンバーたち。

「アルバムも翔太の誕生日もおめでとうということで」と深澤が本題に戻し、「様々な魅力が詰まった『音故知新』」（宮舘）、「ぜひ皆さんチェックしてください」（目黒）と、きれいに締め括った。

「ラウちゃんそんなことはさておきって笑」「しょっぴー照れ屋さん」「こーじの言い方笑」など、こちらにもコメントが続々と届いている。

■全員が思い思いのポーズで喜びを表現した全員集合ショット

■照れ屋さん（！？）な渡辺の様子も見られるメッセージ動画