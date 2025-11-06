ソケッツ、今期経常を2.1倍上方修正、配当も1円増額

ソケッツ <3634> [東証Ｓ] が11月6日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常損益(非連結)は1700万円の黒字(前年同期は8100万円の赤字)に浮上し、従来予想の200万円の黒字を上回って着地。

併せて、通期の同損益を従来予想の1500万円の黒字→3200万円の黒字(前期は8000万円の赤字)に2.1倍上方修正した。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比15倍の1500万円に急拡大する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の3円→4円(前期は3円)に大幅増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の経常損益は2000万円の黒字(前年同期は3600万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-13.9％→7.1％に急改善した。



株探ニュース

