15時の日経平均は664円高の5万876円、アドテストが159.11円押し上げ 15時の日経平均は664円高の5万876円、アドテストが159.11円押し上げ

6日15時現在の日経平均株価は前日比664.51円（1.32％）高の5万876.78円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1112、値下がりは449、変わらずは50と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を159.11円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が65.35円、ファストリ <9983>が60.97円、ＳＢＧ <9984>が49.14円、ダイキン <6367>が48.80円と続く。



マイナス寄与度は29.98円の押し下げでバンナムＨＤ <7832>がトップ。以下、富士フイルム <4901>が11.83円、スズキ <7269>が7.89円、エムスリー <2413>が6.98円、信越化 <4063>が6.85円と続いている。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、機械、水産・農林、証券・商品と続く。値下がり上位には海運、鉄鋼、ゴム製品が並んでいる。



※15時0分8秒時点



株探ニュース

