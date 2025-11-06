女優の黒柳徹子（92）が6日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲスト出演した俳優・斉藤暁（72）に“おねだり”する場面があった。

23歳の時に上京し、女優の吉田日出子らが旗揚げした「オンシアター自由劇場」に参加した斉藤。「役者になろうと福島から出て来たんですけど、アクセント辞典を持って一生懸命。外国語みたいなもんでしたね、標準語って僕の場合は。イントネーションが違う」と、言葉での苦労を明かした。

同劇団に入るきっかけは元妻が選んだといい、「僕も知ってるから、受けたら受かった」と告白。「いろいろやりましたけど、言葉が大変で」と振り返ったが、「オシャレでしたよ〜芝居が。（故郷・福島の）郡山に来るような芝居じゃないっていうのが」と懐かしんだ。

しかし「だから“お前、福島に帰れ！”って、名前は言いませんけど先輩に何度も言われて」と打ち明けたところで、黒柳は「どなたが“帰れ！”って言ったの？教えて」と興味津々。斉藤は「言わない！言ったら、今活躍してる方だから」と焦り、「言ったら“お前言ったろ”って、僕怒られちゃいますから」と笑っていた。