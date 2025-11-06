脊髄梗塞から歩けるまでに回復した“ひろみちお兄さん”ことタレントの佐藤弘道(57)が、初孫にミルクを飲ませ、溺愛する様子を公開した。

【映像】初孫（別カット）＆長男夫婦の顔出しショット

2024年6月、脊髄梗塞を発症し下半身麻痺となり歩けなくなったことを明かしていた佐藤。8月には治療や懸命なリハビリを続け、歩けるまでに回復したことを報告していた。その後は仕事に励む様子や長男が結婚したことなど、仕事やプライベートについてInstagramに投稿していた。

「初孫に初めてミルクを飲ませました！」

2025年11月4日には、長男夫婦に第1子が生まれたことを明かしていた。「いつか孫と一緒に走れるくらいにならないといけないと思うので、ますますリハビリトレーニングに力が入りそうです！これからは、お兄さん・お父さん・おじいちゃんの三刀流で頑張ります」と、リハビリに対する前向きな思いも綴っていた。

翌日も孫を溺愛する様子を公開し、「初孫に初めてミルクを飲ませました！一気に飲んでくれました、ヤバ過ぎるくらい、かわいいです。孫バカ発令中！！！」と投稿。

この投稿にファンからは、「生きる力が湧きますね、孫は本当にかわいいのです」「心なしか、ひろみちお兄さんに似ているような…癒やされます」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）