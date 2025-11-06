大阪市鶴見区と大阪府大東市にまたがる道路沿いで開かれる「中国朝市」で、露店の調理器具を洗った汚水を歩道に流したとして、府警鶴見署は５日、いずれも食品販売店（大東市）の中国人従業員で３０歳代の男２人と、店の運営会社を廃棄物処理法違反（投棄禁止）容疑で書類送検した。

同署への取材でわかった。

同署によると、２人は昨年５月８日、揚げパンなどの調理に使った器具を洗剤で洗い、店の前の歩道に流した疑い。１人は容疑を認め、もう１人は既に入管難民法違反（不法残留）容疑で逮捕され、強制送還されているという。

同署は８月下旬、朝市会場周辺で交通違反の一斉取り締まりを実施し、客らによる駐車違反７件を摘発。１０月には、在留期間を超過した中国人を雇ったとして、同社の実質経営者の女（５９）ら２人を入管難民法違反（不法就労助長）容疑で逮捕。別の従業員の男女６人を同法違反（資格外活動）容疑で書類送検するなどしていた。

朝市は１９８０年代後半、中国残留孤児の２世らが食料品の露店を出したのが始まりとされる。毎週日曜日、中国風の揚げパンやスープなどを提供する露店が並び、ネットやＳＮＳで「ディープスポット」として人気を集める一方、露店の歩道へのはみ出しや買い物客らの路上駐車が問題視されていた。