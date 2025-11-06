１５日に開幕する聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）で、日本代表選手団で最高齢の高桑昭紀選手（８４）（金沢市）が射撃に出場する。

競技を始めて５０年あまり。「ライフル銃は相棒。入賞して、年齢も障害も関係なく活躍できるんやと思ってほしい」と奮闘を誓う。（金沢支局 平松千里）

出場する「５０メートルライフル伏射」は、うつぶせの姿勢から制限時間５０分の間に５０メートル先の的に６０発撃ち、その合計点数を競う。わずかな手元のぶれが勝敗を左右する。重さ約６キロ・グラムのライフル銃を扱うには体力と集中力が必要で、高桑選手は金沢市内の射撃場で週３、４回、２時間程度の練習に励んでいる。

金沢市出身。陸上自衛隊員などを経て、テレビ局のカメラマンとして６５歳まで働いた。ライフルとの出会いは２５歳の頃。エアライフルの体験会に参加し、初めてながら高得点をたたき出した。手応えを感じてのめり込み、２０歳代後半からはライフル射撃の大会に出るようになった。

６０歳を目前にした２０００年には、年齢に関係なく活躍できる環境を整えようと、３５歳以上の選手団体「日本マスターズライフル射撃連合」の設立に携わった。同団体が主催する全日本マスターズ大会では年代別で４連覇を果たし、世界各地の大会にも出場した。

だが、年齢を重ねるにつれて聴力が低下し、８０歳を迎える頃に右耳の聴力を失った。左耳も聞こえづらく、補聴器を使っている。競技の開始や終了の合図が聞こえず、大会では肩をたたいてタイミングを知らせてもらう。

そんな中、日本ろう者ライフル射撃協会からデフリンピック出場を勧められた。デフリンピックでは合図がモニターで示されるため、より競技に集中できるという。ライフル射撃を「生きがい」とする高桑選手は「大会のレベルは分からないが、自己ベストを出せばきっと入賞できる。９５歳までは現役でいたい」と意気込む。

同競技は１６日から東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われ、高桑選手は１９日に出場する。