その穿き方もう古いかも！【ユニクロ】40・50代こそ試して♡「チノパンコーデ」

シンプルなアイテムほど、今っぽく見せるには“さじ加減”が重要。合わせるアイテム次第で、野暮ったくも洗練された印象にも変わるから、ちょっとした工夫が欠かせません。そこで今回は【ユニクロ】のチノパンを主役に、大人に似合う旬バランスのコーデを提案。気取らずおしゃれを楽しめる、そんな着こなしのヒントが詰まっています。

デニムシャツで“こなれ感”を意識した仕上がりに

【ユニクロ】「コットンチノパンツ」\2,990（税込・セール価格）

大人のカジュアルコーデで、真っ先に意識したいのは“こなれ感”。肩肘はらず自然体なバランスでのおしゃれを楽しむことが、大人世代ならではの着こなしです。センタープレス入りのチノパンなら、綺麗めに寄せつつカジュアルに仕上がるから、頑張りすぎず上品にまとまるのが魅力。デニムシャツをサッと羽織れば、ほどよくラフで今っぽい抜け感もプラスされて、一気に旬顔コーデに仕上がります。

秋色ニットでシンプルな中にセンスをプラス

綺麗めチノパンに薄手の無地ニットを合わせた、王道とも言えるコーディネート。シンプルな着こなしこそ、色選びでセンスをプラスするのがおすすめです。ワインレッドにブラウンという、秋らしい深みのある配色が着こなしに季節感と奥行きを添えてくれます。ラフにまとまりすぎないよう、選ぶ小物は上品なものに寄せるのが◎

Writer：Anne.M