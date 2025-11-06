「Believe」でグラミー賞最優秀ダンス・レコーディング賞を獲得し、映画「月の輝く夜に」（1988年）ではアカデミー賞の主演女優賞を獲得した歌手シェール（79）が、40歳の年の差を批判されている恋人で音楽プロデューサーのアレクサンダー・エドワーズ氏（39）と「大いに楽しんでいる」と反論している。およそ3年前から音楽業界関係者のアレクサンダーと交際しているシェールは、その年の差が問題だと感じたことは一度もないという。



【写真】 シェール（右）とアレクサンダー・エドワーズ氏

「CBSモーニングス」出演したシェールは、年の差批判について尋ねられると「関係ないわ」ときっぱり。「その人たちが私の人生を生きているわけじゃない。私たちの関係がどんなものかなんて誰にも分からない。私たちはただ大いに楽しんでる」と答えた。



そして、アレクサンダーも年の差を気にしていないと断言。「彼は『君は年を重ねても、気持ちが若いから』って言っている」と明かした。「私たちは笑いが絶えないの。ただ、彼のことを愛してる。彼はとても美しく、才能ある人。私が会った中で、最も才能のある人の1人だわ」と称賛していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）