韓国の人気ボーカルグループ『2AM』のメンバーであり、俳優としても活躍中のイム・スロン(Lim Seul-ong)が、ソロファンコンサート『ONGBOARDING』を開催中です。

2025年11月22日のベトナム・ハノイ公演を皮切りにアジア各都市を巡るツアーで、日本では2025年12月に東京・大阪で公演が行われます。

歌のステージはもちろん、トークや抽選イベントなど、ファンと近くで触れ合えるさまざまなコーナーが用意される予定です。

イム・スロン ソロファンコンサート「ONGBOARDING」

ツアータイトル『ONGBOARDING』は、イム・スロンの名前に由来する“オング(Ong)”と、“搭乗(Boarding)”を組み合わせたもの。

感性の飛行機に乗ってファンと共に旅立つ特別な音楽の旅を象徴しています。

今回の旅は、単なる公演を超え、歌手イム・スロンがファンとより深い絆を育む「感性の出発点」となることが期待されています！

日本公演 開催概要 (東京・大阪)

【東京公演】

会場：TIAT SKY HALL

日程：2025年12月1日(月)、12月3日(水)

時間：開場 18:30 ／ 開演 19:00

【大阪公演】

会場：PLUSWIN HALL OSAKA

日程：2025年12月5日(金)、12月6日(土)

時間：開場 18:30 ／ 開演 19:00

チケットおよび公演の詳細情報： https://pluswin.net/news-1-1/ongboarding

イム・スロンは「ファンの皆さんと飛行機に乗るような感覚で、ステージで特別な瞬間を分かchiauたい」と想いを伝えています。

2AMのメンバーの中でも、ビジュアルとボーカルの両面で高く評価されているイム・スロンの歌声は、ときに力強く、ときに甘く、心に響きます。

長年イム・スロンの音楽活動を見守ってきたファンにとっても、見逃せない特別な搭乗体験になりそうです☆

イム・スロン プロフィール

名前：スロン(Seulong)

所属グループ：2AM

生年月日：1987年5月11日

身長：186cm

趣味・特技：歌うこと、旅行、映画鑑賞

2008年、2AMのシングル『この歌』でデビュー。

歌唱力を重視した4人組ボーカルグループとして活動し、2012年には日本デビューシングル「Never let you go〜死んでも離さない」をリリースしました。

俳優としてもドラマや映画に出演し、マルチな分野で活躍中です。

歌のステージやトークで、ファンとより深い絆を育むプレミアムステージ。

今後公開される追加情報にも注目です！

イム・スロンのソロファンコンサート『ONGBOARDING』日本公演の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 歌声とトークで魅了！イム・スロン ソロファンコンサート「ONGBOARDING」 appeared first on Dtimes.