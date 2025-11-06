雲仙島原鶏のモモ肉を豪快に使用！ハウステンボス／エルマーソ「【数量限定】クリスマスローストチキンパエリア
ハウステンボスにて、2025年11月7日よりクリスマスイベント“European Holy Christmas2025”が開催されます。
期間中、タワーシティ 1Fのパエリアダイニング「エルマーソ」では、「【数量限定】クリスマスローストチキンパエリア」が登場します！
ハウステンボス／エルマーソ「【数量限定】クリスマスローストチキンパエリア」
価格：3,000円
提供期間：2025年11月07日〜2026年01月05日
販売店舗：タワーシティ 1F パエリアダイニング「エルマーソ」
ローストした雲仙島原鶏のモモ肉を豪快に1枚使用した、数量限定のメニューです。
ローストした雲仙島原鶏のモモ肉を豪快に1枚使用した、数量限定のメニューです。
パプリカや海鮮とあわせて、クリスマスらしい彩り豊かなパエリアに仕上げられています☆
雲仙島原鶏の旨味が詰まったローストチキンと、魚介の風味豊かなパエリアが一度に楽しめる豪華な一皿。
ヨーロッパの街並みの中で味わう、クリスマスだけの特別な味わいです。
数量限定の特別なメニューを、ぜひこの機会に堪能してみてください！
ハウステンボス “European Holy Christmas2025” に登場する、「エルマーソ」の「【数量限定】クリスマスローストチキンパエリア」の紹介でした。
ハウステンボス “European Holy Christmas2025”はこちらでもまとめて紹介しています。
