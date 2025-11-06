ハウステンボス／エルマーソ「【数量限定】クリスマスローストチキンパエリア」

写真拡大 (全3枚)

ハウステンボスにて、2025年11月7日よりクリスマスイベント“European Holy Christmas2025”が開催されます。

期間中、タワーシティ 1Fのパエリアダイニング「エルマーソ」では、「【数量限定】クリスマスローストチキンパエリア」が登場します！

 

ハウステンボス／エルマーソ「【数量限定】クリスマスローストチキンパエリア」

 

 

価格：3,000円

提供期間：2025年11月07日〜2026年01月05日

販売店舗：タワーシティ 1F パエリアダイニング「エルマーソ」

 

“European Holy Christmas2025”の期間中、タワーシティ 1Fのパエリアダイニング「エルマーソ」では、「【数量限定】クリスマスローストチキンパエリア」を提供。

 

 

ローストした雲仙島原鶏のモモ肉を豪快に1枚使用した、数量限定のメニューです。

パプリカや海鮮とあわせて、クリスマスらしい彩り豊かなパエリアに仕上げられています☆

 

雲仙島原鶏の旨味が詰まったローストチキンと、魚介の風味豊かなパエリアが一度に楽しめる豪華な一皿。

ヨーロッパの街並みの中で味わう、クリスマスだけの特別な味わいです。

数量限定の特別なメニューを、ぜひこの機会に堪能してみてください！

ハウステンボス “European Holy Christmas2025” に登場する、「エルマーソ」の「【数量限定】クリスマスローストチキンパエリア」の紹介でした。

クリスタルが煌めくシャンデリアツリー＆ナイトショー！ハウステンボス“European Holy Christmas2025”

続きを見る

ヨーロッパの街並みで冬の味覚！ハウステンボス “European Holy Christmas2025” クリスマスグルメ

続きを見る

ハウステンボス “European Holy Christmas2025”はこちらでもまとめて紹介しています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 雲仙島原鶏のモモ肉を豪快に使用！ハウステンボス／エルマーソ「【数量限定】クリスマスローストチキンパエリア appeared first on Dtimes.