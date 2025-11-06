声優・伊達さゆり、“3200点”2nd写真集アピールも珍発言で笑い起こる 憧れの香港＆マカオで撮影
声優の伊達さゆりが6日、都内で行われた『伊達さゆり 2nd写真集 シルエット』発売記念イベント前フォトセッション＆合同取材会に登壇し、写真集をアピールした。
【全身ショット】肩リボンがカワイイ！白のワンピースで登場した伊達さゆり
今作は、2025年5月に1週間かけて香港とマカオで撮影。学生時代に社会科の資料集の写真を見て香港、マカオの建物や夜景に魅せられたという伊達。「建物がぎゅーっと密集している感じとか、現地の方の生命力を感じて、いつか現地で見てみたいと思っていて。まさか写真集で行けるとは」と目を輝かせ、「たくさん見させていただいたんですけど、現地にいた時点で『また来たいな』と思いました」と振り返った。
お気に入りのカットは、香港でラーメンを食べている1枚をセレクト。ほうれんそうをくわえカメラをみつめるキュートな1枚だが、「ラーメンの上に乗っていた、草？ほうれんそうですね（笑）」と口にしているほうれんそうを“草”と表現する天然ぶりを見せ、会場に笑いが起きる一幕も。
今作の点数については、「3年ぶりということで、2ndもあわせて、3200点でお願いします」と自己採点するも、恥ずかしそうに笑いをこぼした。最後は、「いつも応援してくださるみなさん、ありがとうございます。みなさんのおかげでセカンド写真集が出せましたし、5周年の私がたくさん詰まった1冊になりました」とファンへの感謝を述べ、「かわいい、大人っぽいだけじゃなくて、素の自分、ふざけることも大好きなので、思わずっ“ふふっ”てなっていただけると思います。たくさん読んでいただけるとうれしいです」と呼びかけた。
1st写真集『あしあと』から約3年ぶりとなる新作の舞台は、香港・マカオ。19歳から20歳にかけての姿を収めた前作とは違い、今作では初めて訪れる異国の地で溢れ出たさまざまな感情が、彼女の表情・佇まいなどから伝わるエモーショナルなシーンを多く収録。表現者としての成長や挑戦を感じさせる1冊になっている。
