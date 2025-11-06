&TEAM・TAKI、体調不良でイベント参加を見合わせ「しばらく休息および治療が必要」【報告全文】
10月28日に韓国デビューした9人組グローバルグループ・&TEAMのTAKIが、体調不良のため、ファンサイン会を欠席することが6日、公式ファンコミュニティ「Weverse」を通じ、発表された。
【写真】“仲良し”ENHYPEN・SUNOOと&TEAM・TAKIが息の合ったダンス
&TEAMが所属する「YX LABELS」は「&TEAMのメンバーTAKIが体調不良により、本日（11月6日）5:30PM、8:30PM（KST）に予定しております&TEAM KR 1st Mini Album 'Back to Life'ファンサイン会への参加をやむを得ず見合わせることとなりました」と報告した。
続けて「しばらく休息および治療が必要だという医療スタッフの所見を受け、当社はTAKIの当日午後のスケジュール進行が難しいと判断し、やむを得ずファンサイン会への不参加を決定いたしました。ファンの皆さまにはご理解をいただけますと幸いです」と伝えた。
&TEAMは『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSらグローバルに活躍するアーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのひとつ「YX LABELS」が手がける。
【報告全文】
いつも&TEAMを応援していただき、ありがとうございます。
&TEAMのメンバーTAKIが体調不良により、本日（11月6日）5:30PM、8:30PM（KST）に予定しております&TEAM KR 1st Mini Album 'Back to Life'ファンサイン会への参加をやむを得ず見合わせることとなりました。
しばらく休息および治療が必要だという医療スタッフの所見を受け、当社はTAKIの当日午後のスケジュール進行が難しいと判断し、やむを得ずファンサイン会への不参加を決定いたしました。ファンの皆さまにはご理解をいただけますと幸いです。
突然のお知らせとなり、&TEAMを応援してくださっているファンの皆さまには多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを心よりお詫び申し上げます。
ファンの皆様のご理解のほどお願い申し上げますとともに、当社はアーティストの健康を最優先し、TAKIが早く元気な姿でファンの皆様にお会いできるよう、最善を尽くしてまいります。
【写真】“仲良し”ENHYPEN・SUNOOと&TEAM・TAKIが息の合ったダンス
&TEAMが所属する「YX LABELS」は「&TEAMのメンバーTAKIが体調不良により、本日（11月6日）5:30PM、8:30PM（KST）に予定しております&TEAM KR 1st Mini Album 'Back to Life'ファンサイン会への参加をやむを得ず見合わせることとなりました」と報告した。
&TEAMは『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSらグローバルに活躍するアーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのひとつ「YX LABELS」が手がける。
【報告全文】
いつも&TEAMを応援していただき、ありがとうございます。
&TEAMのメンバーTAKIが体調不良により、本日（11月6日）5:30PM、8:30PM（KST）に予定しております&TEAM KR 1st Mini Album 'Back to Life'ファンサイン会への参加をやむを得ず見合わせることとなりました。
しばらく休息および治療が必要だという医療スタッフの所見を受け、当社はTAKIの当日午後のスケジュール進行が難しいと判断し、やむを得ずファンサイン会への不参加を決定いたしました。ファンの皆さまにはご理解をいただけますと幸いです。
突然のお知らせとなり、&TEAMを応援してくださっているファンの皆さまには多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを心よりお詫び申し上げます。
ファンの皆様のご理解のほどお願い申し上げますとともに、当社はアーティストの健康を最優先し、TAKIが早く元気な姿でファンの皆様にお会いできるよう、最善を尽くしてまいります。