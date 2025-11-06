俳優の柳沢慎吾（63）が、年齢に関係なく人生を楽しんでいる人を称える「NEW YOUNG OF THE YEAR」を受賞し、6日に都内で式典に出席した。

同賞は高齢化先進国の日本から「新しい若さ」を発信しようと今年新設。柳沢は「over60」の部門で、俳優の高橋英樹（81）、女優の大地真央（69）とともに受賞した。

柳沢は「20代半ばにもらったエランドール賞（新人賞）以来！」とガッツポーズ。盾を手に「結構重いよ」と喜びをかみしめていた。

1986年に社会現象となったドラマ「ふぞろいの林檎たち」に続く栄誉。「芸能生活をコツコツコツコツ頑張ってきて良かった」と喜んだ。

授賞式後に行ったトークショーでは「健康を保つためにしていることについて「よくしゃべること」と笑顔。高橋が週に1回、自宅にトレーナーに来てもらいインナーマッスルを1時間半ほど鍛えていると聞くと、意識の高さに驚いていた。

高橋が「毎日4〜5000歩は歩いています。ゴルフに行けば1万8000歩は歩く」と明かすと、柳沢に「口だけじゃなくて、足も鍛えないと！」とアドバイス。柳沢は「やばいよ。純白のメルセデス（ベンツ）ばっかり乗っていられないな」と肩を落としていた。

「over40」部門はアナウンサーでタレントの皆藤愛子（41）が選ばれた。