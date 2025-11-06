パ・リーグは6日、26年のパ・リーグ公式戦の日程を発表した。3月27日にロッテ―西武、オリックス―楽天、ソフトバンク―日本ハムで開幕。交流戦を含め各球団143試合が組まれた。開幕カードのホームチームは23年の上位3球団となる。

この日は待望の日程発表で、各チームのファンがそれぞれチェック。そんな中で話題となったのが、4月から5月にかけて、日本ハムとオリックスが3週連続で週末に激突するカードだ。

4月24日〜26日（オリックス本拠＝球場は未発表）、5月1日〜3日（日本ハム本拠）、同8日〜10日（オリックス本拠）と毎週末に激突。ちなみに、開幕カード翌週の4月3日〜5日の週末も日本ハム本拠でのオリックス3連戦が組まれており“嵐の12戦”となりそうだ。

週末は開幕投手が入る通称“表ローテ”で、どのチームも勝ち越しを狙う重点ポイントだ。今季、パ・リーグの2位、3位となった両軍だけに、リーグ全体の前半戦を占う重要な局面にもなるかもしれない。「来年は断トツで優勝したい」と話していた新庄監督の前に、まずはオリックスが立ちはだかることになりそうだ。

ネットでは、偏った日程に否定的な声もちらり。Xでは「オリックス戦に至っては週末3連続で当たるとこあるし。宮城九里当てられまくるやつ笑 もう少しうまく配分できんもんかね」「4月から5月に3週連続週末オリックス戦って日程考えた人センスなさすぎでは」「交流戦までにオリックスの表と4回とかまたきもい日程になってて笑えない」などの声が集まっていた。