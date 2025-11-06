ワンコが床で伏せをしていると思ったら、一般的な伏せとはお手々の形が違っていて…？クセの強いポーズに爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で49万回を超えて表示され、2.6万件のいいねが寄せられています。

【写真：床で伏せをする犬→『おてて』を見てみると…想像と違いすぎる『まさかの体勢』】

伏せのクセが強い！？

Xアカウント「tsurutsuru710」に投稿されたのは、雑種犬の「つる」ちゃんが床で伏せをしている姿です。美しい横顔を見せながら、姿勢良く伏せをしているつるちゃん。一見おかしなところはないように思えますが、お手々に注目すると…？

なぜかお手々をくるんと丸めるという、クセ強なポーズをしているではありませんか！飼い主さんによると、つるちゃんは何か思うところがある時にお手々のクセが強い伏せをしがちなのだとか。確かにお顔をよく見ると、何か言いたげなお目目をしているような…。独特で可愛い意思表示の仕方に、思わず笑ってしまいますね。

この投稿には「可愛すぎて声出ました」「強い意思を感じます！」「何を思っているのでしょう」「フォルムが完全にアンティークチェアの肘掛けですねw」といったコメントが寄せられています。

日頃から表情やポーズで意思表示

つるちゃんは思慮深くて、あまり感情をむき出しにするタイプではないようですが、日頃から表情やポーズなどで自分の気持ちを伝えてくれるのだとか。誰にでもわかるような意思表示ではありませんが、飼い主さんは「ご機嫌ナナメだな」「おやつが欲しいんだな」「褒めて欲しいのかな」などと察してあげられるそう。

そんな風に気持ちが通じるのも、2人が強い信頼関係で結ばれているからこそ。これからもつるちゃんが飼い主さんの愛と優しさに包まれながら、幸せいっぱいの日々を過ごせますように。

写真・動画提供：Xアカウント「tsurutsuru710」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。