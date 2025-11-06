USJ、18日から「グリーン・ストリート」ライトアップ パーク初100％バイオディーゼル燃料のイルミネーション
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は6日、パーク内のレストランから出た廃食油のみで精製された100％のバイオディーゼル燃料（軽油代替燃料）を使い、「グリーン・ストリート」をライトアップすると発表した。USJにとって初の取り組みで18日から。
CSRスローガン「LOVE HAS NO LIMIT」で目指す“子どもたちの笑顔あふれる未来づくり”を推進する一環。、ポテトの揚げ油などの廃食油のみから精製された100%のバイオディーゼル燃料（軽油代替燃料）から電力を作る。
2024年11月22日に、同様のバイオディーゼル燃料5％混合軽油をライドアトラクション「ジョーズ」のボートエンジン燃料として活用を開始したが、今回のイルミネーションでは、パーク初となる100%のバイオディーゼル燃料を使用する。
その燃料を使って照らすのは、今夏に猛暑緩和を目的に緑あふれる通りとして誕生した「グリーン・ストリート」。18日から始まる「グリーン・ストリート・イルミネーション」は、翌日より開催する冬のシーズナル・イベント「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」開催中はもちろんのこと、夜間のイルミネーションとして通年継続する。
