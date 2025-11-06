◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者・レネ・サンティアゴ（１２月１７日、東京・両国国技館）

ＷＢＡ世界バンタム級正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が１２月１７日、東京・両国国技館で世界５階級制覇のＷＢＡ世界同級暫定王者ノニト・ドネア（４２）＝フィリピン＝と対戦することが６日、発表された。

都内で会見に臨んだ堤は「誰もが知るレジェンドと戦えることがとても光栄。偉大なチャンピオンと世界タイトル戦という場で戦えるのはうれしいことだが、立場としては絶対勝たないといけないと思っている。今のドネアに負けることは許されないという気持ちもある反面、怖いなという気持ちもある。尊敬できるボクサーに勝って自分に少しでも自信をつけたい」と意気込みを語った。

堤は今年２月に比嘉大吾（志成）と引き分けて初防衛に成功したが、目の手術を受けたため医学的な理由などで防衛戦を行えない休養王者に認定された。復帰戦は当初、ＷＢＡ世界同級正規王者アントニオ・バルガス（米国）との団体内王座統一戦が予定されていた。しかしバルガスは、母親が亡くなったため試合への準備ができないとして対戦を辞退。正規王者に返り咲いた堤は、６月に暫定王座を獲得したドネアと対戦することとなった。バルガスは休養王者となる。

ドネア戦後のプランを問われると、他団体王者との統一戦とともに、バンタム級転向を表明した４階級制覇王者の井岡一翔（３６）＝志成＝との対戦にも意欲を見せた。「スーパーフライ級からレジェンド（井岡）がバンタム級に上げてきたということで、統一戦ができないならそこの挑戦も受けたい」と語り、「（ドネアに）勝てば夢が広がる。それをつかむためにもこの試合にすべてをぶつけて勝ちたい」と続けた。

ドネアはバンタム級王者時代に井上尚弥（大橋）と２度統一戦を戦い、１９年１１月（０―３判定負け）、２２年６月（２回ＴＫＯ負け）と、ともに敗れている。２３年７月のＷＢＣ世界同級王座決定戦でアレハンドロ・サンティアゴ（メキシコ）に０―３の判定で敗れて以来約２年リングから離れていたが、今年６月の再起戦でアンドレス・カンポス（２８）＝チリ＝を９回負傷判定で下し、ＷＢＡ世界同級暫定王座を獲得した。

ドネアは今月１６日には４３歳の誕生日を迎える。衰えを指摘する声もあがっているが、堤は「衰えは出ていると思うが、ドネアはドネア。世間が思っている以上にハードな試合になる。すごく仕上げてくると思う。いつも通り全力を尽くして勝ちたい」と気を引き締めた。

戦績は堤が１２勝（８ＫＯ）３分け、ドネアが４３勝（２８ＫＯ）８敗。

◆堤 聖也（つつみ・せいや）１９９５年１２月２４日、熊本市生まれ。中２でボクシングを始め、九州学院ではインターハイや高校選抜など最高成績は３位。平成国際大を経て、２０１８年３月にプロデビュー。１９年にワタナベジムから角海老宝石ジムに移籍。２２年６月に日本バンタム級王座を獲得し、４度の防衛に成功。２４年１０月、井上拓真（大橋）に判定勝ちしてＷＢＡ世界バンタム級王座を獲得。身長１６６センチのスイッチヒッター。