7·î¤ËÂè2»Ò½Ð»º¡¦Ì¤º§¤Î¥·¥ó¥Þ¥Þ °¦Âô¤¨¤ß¤ê(37) ¡¢Ä¹ÃË¤Î¤ªµÜ»²¤êÆ°²è¤ò¸ø³«¡ÖÌµ¸Â¤Î°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡7·î¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡¢¸µ¥«¥ê¥¹¥Þ¥¥ã¥Ð¾î¤Ç¼Â¶È²È¤Î°¦Âô¤¨¤ß¤ê(37)¤¬5Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤Î¤ªµÜ»²¤ê¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁí¹©Èñ6²¯¤Î¹ëÅ¡¤Ç»Ò°é¤Æ¡õ»Ò¤É¤â2¿Í¤òÏ¢¤ì¤ªµÜ»²¤ê¡ÊÆ°²è¡Ë
¡¡2024Ç¯3·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¡¢6·î¤ËÌ¤º§¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿°¦Âô¡£ÍâÇ¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀè·î¡¢Âè2»Ò¤òÌµ»ö¤Ë½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À´·¤ì¤Ê¤¤2¿Í°é»ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Âè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ªµÜ»²¤ê¡£2¿Í¤ÎÅ·»È¤¿¤Á¡£ÎÞ¤¬½Ð¤ë¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇSNS¤Ç¡¢Áí¹©Èñ6²¯±ß¤Î¹ëÅ¡¤ÇÄ¹ÃË¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ò¤¢¤²¤ëÍÍ»Ò¤äÄ¹½÷¤ÈÍ·¤Ö»Ñ¤Ê¤É¡¢°é»ù¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡11·î5Æü¤Ë¤ÏInstagram¤Ç¡¢¡Ö¤ªµÜ»²¤ê¡£2¿Í¤ÎÅ·»È¤¿¤Á¡£ÎÞ¤¬½Ð¤ë¡£»ä¤òÊì¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£2¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È¡¢Ä¹ÃË¤Î¤ªµÜ»²¤ê¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÃ»¤¤Æ°²è¤ÎÃæ¤«¤é2¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÌµ¸Â¤Î°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤Î´é¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë