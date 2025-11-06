ゴディバのドバイチョコが期間･数量限定で販売開始「ミルクチョコレートタブレット ピスタチオ&クリスピーカダイフ」

ゴディバ ジャパンは、ドバイチョコレートにインスパイアされた「ミルクチョコレートタブレット ピスタチオ&クリスピーカダイフ」(180g、税込4,320円)を、2025年11月7日からゴディバ オンラインショップで販売する。期間･数量限定、無くなり次第終了。

ドバイチョコレートとは、タブレットチョコレートの中に、ピスタチオのペーストと「カダイフ」と呼ばれる中東のフライ麺が入っているチョコレートのこと。ザクザクとした新食感がSNSでも注目を集め、世界中で人気になったという。

◆「ミルクチョコレートタブレット ピスタチオ&クリスピーカダイフ」

なめらかな口どけのミルクチョコレートの中に、香ばしいピスタチオをたっぷりと使用したフィリングと、クリスピーな食感のカダイフを入れたタブレットチョコレート。華やかなゴールドカラーのパッケージで、自分への特別なご褒美やギフトにおすすめだという。

※原材料はドバイ産ではない。

販売期間:2025年11月7日〜無くなり次第終了

取扱店:ゴディバ オンラインショップ

価格/内容量:税込4,320円/180g

ゴディバ「ミルクチョコレートタブレット ピスタチオ&クリスピーカダイフ」

華やかなゴールドカラーのパッケージ

〈一部店舗ではドバイチョコのドリンクも販売中〉

また、10月10日から一部ショコリキサー取扱店で、「ドバイチョコレート ショコリキサー」を数量･期間限定で再販している。

◆「ドバイチョコレート ショコリキサー」

レギュラーサイズ(270ml):税込810円

ラージサイズ(350ml):税込920円

ドバイチョコレートにインスパイアされたショコリキサー。なめらかなチョコレートの甘さとピスタチオの風味の組み合わせに、サクサクの揚げ麺が食感のアクセントとなっている。さらに、チョコホイップの上にはローストしたピスタチオをトッピングした。

※原材料製造国:チョコレートはベルギー、その他原材料は日本。

ゴディバ「ドバイチョコレート ショコリキサー」

■ゴディバ オンラインショップ