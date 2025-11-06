生ラム特上肩ロース1,800円→1,280円、ラムチョップ1,380円→950円、先着順で特別割引権も…羊肉酒場が記念祭開催

都内では珍しい「網焼きで生ラムのジンギスカン」が味わえる「羊肉酒場 悟大(ごだい)大門店」は、2025年10月26日（日）でオープン2周年を迎えた。今回、それを記念し、イベント「アニバーサリー超特価!ラム肉祭」を実施する。※文中価格は全て税込表記

生ラムが安く食べられる5日間

実施期間は、2025年11月8日(土)〜12日(水)の5日間限定。看板メニューの超厚切り「生ラム特上肩ロース(通常1,800円)」が1,280円で食べられる。さらに、骨付き肉「ラムチョップ(通常1,380円)」が950円、ジンギスカンと相性抜群「特製野菜炒め(通常1,200円)が750円と安くなる。なお、期間中は「悟大ハイボール(通常450円)」が何杯飲んでも1杯199円で提供されるという。

【2周年アニバーサリー超特価!ラム肉祭 イベント実施概要】

・実施店舗

「羊肉酒場 悟大(ごだい)」大門店

・所在地

東京都港区芝大門1-16-9第一神明ビル1階(最寄り大門駅･浜松町駅)

・実施日

2025年11月8日(土)〜12日(水)の5日間

・実施時間

8日、9日は14時〜23時、10日、11日、12日は17時〜23時30分

◆実施内容:

・生ラム「特上肩ロース」通常1,800円→1,280円

・生ラム「ラムチョップ」通常1,380円→950円

・「特製野菜炒め」通常1,200円→750円

・「悟大ハイボール」通常450円→1杯199円（何杯でも）

・電話

03-6809-2871

※イベント期間中の予約も可

網焼きはラム本来の旨味がダイレクトに味わえる

悟大で提供する羊肉は、ジンギスカンの本場・北海道で品質が高いと評判の食肉加工･卸会社「肉の山本」が目利きし厳選した肉。特に生ラム肉は臭みがなく、「人生で一番おいしい」「感動した」と語る人が多いという。そんなこだわりの生ラム肉を、ジンギスカン鍋ではなく、「網焼き」で味わうのが悟大の特徴。肉の余分な水分と脂が落ち、脂によって出る煙で燻された肉は香ばしく、ラム肉本来の旨味が引き立つという。

名物メニューは、柔らかい霜降りの希少部位「生ラム肉の特上肩ロース」と「生ラム肉のラムチョップ」。店内で厚切りにカットしたものを、そのまま網焼きにして味わえるのが魅力。肉の旨さをダイレクトに感じることができるという。

生ラム「特上肩ロース」と「ラムチョップ」

期間中、先着順で、北海道直送の生ラム(特上肩ロース･ショルダー･ラムチョップいずれか1つ)が500円引きとなる特別割引券も提供(券が無くなり次第終了)。

ジンギスカンに合う名脇役「特製野菜炒め」