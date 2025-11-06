独身歴20年超！おひとりさまの“プロ”がセイウチに手首まで飲まれる!?爆笑エピソード連発【作者に聞く】
「おひとりさま」の楽しみ方を紹介するドラマや漫画が人気を集めている。今回は、独身歴20年超え、気付いたらおひとりさま「プロ」と呼ばれるようになっていたイラストレーターカマタミワ(@kamatamiwa)さんの人気ブログ「一人暮らしカマタミワの半径3メートルのカオス」を紹介しよう。
■「誰かに突っ込んでもらいたい！」失敗すら笑いに変える、おひとりさまの達人
2015年から「おひとりさまエッセイ」を描き始めたというカマタミワさん。創作のきっかけは、長年つけていた日記を読み返したことだった。「20年以上前から書いている自分の日記を読み返したときに、これを漫画にしてネットに載せたら『楽しんで読んでくれる人がいるかも？』と思ったんです」と当時の思いを語る。
おひとりさま生活の魅力について、カマタさんは「自由を思い切り満喫できること」と話す。その魅力は、著書「気づいたら独身のプロでした」でもたっぷり語っているそうだ。反対に「誰かが側にいたらよかったのに」と感じる瞬間もある。「自分一人で変な失敗をしたり、変な寝言を言ったりしたときに、誰かに突っ込んでもらいたくなる」と明かす。そんなときはブログにその出来事を描き、読者からのツッコミを楽しみにしているという。
また、「実家のお雛様の話」を描いた投稿は、多くの読者の心をつかんだエピソードのひとつだ。茨城の「真壁のひなまつり」では、本屋の雛人形が本を持ち、酒屋の雛人形は段から降りて円になって酒盛りをしているなど、個性あふれる展示が並ぶという。それを知ったカマタさんの母が「楽しそう！」と思い、自宅でも同じように雛人形を並べて写真を送ってきたそうだ。そのユーモラスな写真に、「あはれなり」「いとおかし」などのコメントが寄せられ、大きな反響を呼んだ。「私も写真が送られてきたときは笑ってしまいました」とカマタさん。
さらに、誕生日プレゼントでセイウチに素手で餌やりをすることになった「ある意味一生忘れられない誕生祝い」も人気のエピソード。「電車で読むのは危険！声を出して笑ってしまう」との感想も多く寄せられている。
取材協力：カマタミワ(@kamatamiwa)
