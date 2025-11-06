俳優の斉藤暁（72）が6日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。約10年前に亡くなった元妻のエピソードを語った。

17年の結婚生活を経て、子供が小学校4年生の時に離婚した斉藤。その20年後、妻と暮らす次男から電話があったことを明かし、「お母さんが亡くなった」と告げられたという。「入院して心臓の手術をしたんですけど、失敗かどうかは分かりませんけども、手術をした次の日に亡くなった」と話した。

そして「お葬式の日に、“じゃあ俺も行く”って言ったんですけど、長男が反対したもんですから」と告白。「でも俺は焼き場に行って“さようなら”を言うからって行って。焼き場の隣がお寺で、鐘撞き堂があって、1月の6日とか寒い時に2時間ずっといた」と打ち明けた。

火葬場では、次男が電話で斉藤に実況中継をしていたといい、「“今、窯に入るところです”とか。煙が立ったんで、あれかなと思って手を合わせた。そしたらインフルエンザにかかっちゃって、寒いから」と苦笑い。「今でも忘れない、寒かった。でもこれが最後だからと思って」と振り返った。

その後、斉藤は旅公演へ。「名古屋だったかな。ホテルで朝、妻が出て来たんです」といい、「部屋の入り口のところに座ってる。顔を上げないんですけど、すぐ分かった。着物を着てたから、色も覚えています」と思い返した。

しかし「話しかけようと思ったらいない。あいさつに来たんだと思って、手を合わせました」と斉藤。「俺が勝手に思ってるのかもしれない、でも出たんです。出たと思ってるけどね。全然怖くはない」と続け、「自分の中でふっと収まった。それからは1回も出て来ない。出て来てほしいんですけどね」と懐かしんでいた。