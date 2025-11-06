全身の筋力が低下した「サルコペニア」について、日本を含めたアジアの研究グループが、新たに５０〜６４歳も対象に加えて、握力と骨格筋量で診断する方法を提言した。

６５歳以上の高齢者だけではなく、早期から「筋肉の健康」に着目し、健康寿命を延ばすことが目的。国内の診療指針も今後改定される。論文が国際科学誌に掲載された。

サルコペニアは加齢により筋肉量が減少したり筋力が低下したりする状態。歩く、立ち上がるといった基本的な動作にも影響し、進行すると転倒しやすくなる。骨折や寝たきりなどのリスクにつながる。

５０〜６４歳を対象にした新たな基準では、全身の筋力や筋肉量の目安となる握力が男性３４キロ未満、女性２０キロ未満ならば、サルコペニアが疑われる。６５歳以上については従来通り、握力が男性２８キロ未満、女性１８キロ未満となる。該当する人に対しては、専用の機器で骨格筋量を調べ、診断する。

国内外の３万人余りを対象にした研究では、握力が５０歳頃から低下していくことが分かっている。グループの荒井秀典・国立長寿医療研究センター理事長は「若い頃から筋肉の健康を維持することが、健やかな高齢期や長生きのために重要だと科学的に示されている。筋力の維持を意識した生活習慣を続けてほしい」と話している。