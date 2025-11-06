ºå¿À¡¢ÏÂÅÄË»á¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤òÈ¯É½
¡¡ºå¿À¤Ï6Æü¡¢ÏÂÅÄË»á¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ»á¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à´ÆÆÄ¤ÎÎ®¤ì¤«¤éº£Ç¯°ìÇ¯°ì·³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÌî¼ê¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Ç¯¤Î¤³¤È¤¬º£¸å¤Ë¤âÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÃÃ¤¨¤ì¤Ð¶¯¤¯¤Ê¤ë¡¢ÂÎ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿´¤â¤Ç¤¹¤Í¡£°ì·³¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Ê¡¢³èÌö¤Ç¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÈé¤à¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢Äì¾å¤²¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢ºå¿À°ì¶Ú¤Ç17Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢¸½Ìò°úÂà¸å¤ÏÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÃ´¤¤¡¢12Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö°ì·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£23Ç¯¤Ë8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸½¾ìÉüµ¢¤·¡¢Æó·³´ÆÆÄ¤ò2Ç¯Ì³¤á¤¿¸å¡¢º£µ¨¤Ï°ì¡¢Æó·³ÂÇ·â½ä²ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
