『ぱ・ぴ・ぷ ペンタくん』（柴田ケイコ・林木林／白泉社）が11月4日に発売された。

絵本『パンどろぼう』シリーズで有名な絵本作家・柴田ケイコ。柴田の最新刊となる本作にはヒット作『ドーナツペンタくん』のキャラクターたちが、赤ちゃん向け絵本になって再登場。ペンタくんが、赤ちゃんにとって発音しやすいとされる半濁音「ぱぴぷぺぽ」を、仲間たちと一緒に楽しく紹介。ぱくぱく・ぴよぴよ・ぷかぷか……いろいろな響きや意味を持つオノマトペが多数登場する音絵本だ。

『ドーナツペンタくん』の主人公・ペンタくんは頭にかぶったドーナツがトレードマーク。あげたてのドーナツが自慢のペンタくんのお店に集まってきた、たくさんのお客さんたち。「ぼくの かおの ドーナツつくってよ」と次々にお願いされたペンタくん。真夏の海水浴場で、大忙しのペンタくんの奮闘が描かれる。

そのほか敬語を話すポメラニアン・ぽめちゃんを描いた絵本『ぽめちゃん』。ぽめちゃんのお友達である、長いサラサラの毛がチャームポイントのだっくすちゃんが登場する絵本『ぽめちゃんとだっくすちゃん』も発売中だ。

