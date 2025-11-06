″株式会社嵐″の社長、四宮隆史、偽アカウントに警鐘！ファンに注意喚起「反応しないでください」
株式会社嵐の代表取締役の四宮隆史が自身のXを更新。嵐のデビュー記念日を契機に多く見られる偽アカウントについて言及した。四宮は「偽アカウントが多く目立ちますが、「嵐」のグループとしてのオフィシャルアカウントは以下リンク先に並んでいるものだけですのでリアクションなさらないよう、くれぐれもお気をつけください。」と、ファンに対し注意を促した。また、「来年のLIVEツアー用の新しいアカウントを作る予定も現時点ではありません。」とも伝えた。
四宮隆史は、株式会社CRG代表取締役、株式会社スターサンズ代表取締役社長、E&R総合法律会計事務所代表など多岐にわたる肩書きを持ち、弁護士や大学教授としても活躍している。
昨日のデビュー記念日も契機となり、偽アカウントが多く目立ちますが、「嵐」のグループとしてのオフィシャルアカウントは以下リンク先に並んでいるものだけですのでリアクションなさらないよう、くれぐれもお気をつけください。来年のLIVEツアー用の新しいアカウントを作る予定も現時点ではありません…— 四宮隆史 (@crg_entertain) November 3, 2025