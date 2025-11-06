″株式会社嵐″の社長、四宮隆史、偽アカウントに警鐘！ファンに注意喚起「反応しないでください」

昨日のデビュー記念日も契機となり、偽アカウントが多く目立ちますが、「嵐」のグループとしてのオフィシャルアカウントは以下リンク先に並んでいるものだけですのでリアクションなさらないよう、くれぐれもお気をつけください。来年のLIVEツアー用の新しいアカウントを作る予定も現時点ではありません…