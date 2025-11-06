″もはや令和の怪人二十面相を名乗ってもいいのでは″鬼龍院翔、ハロウィン仮装でファンを魅了「女装×3、裸まで披露！」
ヴィジュアル系エアーバンド・ゴールデンボンバーのボーカル、鬼龍院翔が自身のInstagramを更新し、今年のハロウィン仮装まとめを投稿した。
鬼龍院翔は「女装、まめっち、女装、女装、裸でした！」とユーモアたっぷりに振り返り、合計四つの仮装をしたことを報告した。鬼龍院は「今年のハロウィンは今までの年と比べてハロウィンイベントが多かったですね 楽しい10月でした(^-^)皆さんありがとうございました！」と締めくくった。
この投稿にファンからは「女装×3、豆豆、裸体wwwww」「仮装パラダイスや〜」「もはや令和の怪人二十面相を名乗ってもいいのでは」などのコメントが寄せられ、多くのファンが楽しんでいる様子が伺える。
