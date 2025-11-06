声優・伊達さゆり、Liella!・薮島朱音の反応にご満悦「“きゃー！”って言ってくれました」
声優の伊達さゆりが6日、都内で行われた『伊達さゆり 2nd写真集 シルエット』発売記念イベント前フォトセッション＆合同取材会に登壇し、Liella!メンバーからの反響を明かした。
【全身ショット】肩リボンがカワイイ！白のワンピースで登場した伊達さゆり
『ラブライブ！スーパースター!!』澁谷かのん役、同作品のスクールアイドルグループ・Liella!のメンバーとして活動する伊達は、2nd写真集発売について「普段活動しているLiella!のメンバーも声かけてくれたり、メッセージで送ってくれたりとか」とLiella!のメンバーからもリアクションがあったとうれしそうに話し、「メンバーにも読んでほしいなと思います」とにっこり。
中でも米女メイ役の薮島朱音とは「よくメッセージをやりとりするんですけど」と明かし、「先行カットの写真とともに私はこれが好きって送ってくれたりとか、現場では直接あんまりお話しないんですけど、家に帰ったタイミングでスッて送ってくれる子で、彼女なりの温かみをすごく感じました。うれしかったです」と裏側を告白。薮島のお気に入りカットはどれか質問が飛ぶと、「ガーリーなお衣装も言ってくれたんですけど、マカオで撮った黒い衣装の大人っぽいカットとかを『きゃー！』って言ってくれました」と照れ笑いを見せた。
1st写真集『あしあと』から約3年ぶりとなる新作の舞台は、香港・マカオ。19歳から20歳にかけての姿を収めた前作とは違い、今作では初めて訪れる異国の地で溢れ出たさまざまな感情が、彼女の表情・佇まいなどから伝わるエモーショナルなシーンを多く収録。表現者としての成長や挑戦を感じさせる1冊になっている。
