″孫バカ発令中！″佐藤弘道が語る初孫との初体験「ヤバ過ぎるくらい可愛い！」
タレントの佐藤弘道が、自身のInstagramを更新し、初孫に初めてミルクを飲ませたことを報告した。
投稿には「初孫に初めてミルクを飲ませました！一気に飲んでくれました♡ヤバ過ぎるくらい、かわいいです(^^)孫バカ発令中！！！」と書かれ、嬉しさが溢れる内容となっている。この投稿は、佐藤が前日に「長男夫婦に神様から大切な大切な授かりものが届きました」と初孫の誕生を報告していたことを受けたもので、家族の新たな喜びが伝わってくる。
この投稿には多くのファンからの反応が寄せられ、「お兄さんに似てる」「孫ちゃん可愛い」「弘道お兄さんの体操を見て育った長男も2年前に親になりました」など、愛らしい初孫を祝う声が集まった。また、「小さい頃に見ていた体操のお兄さんが、おじいちゃんに」「弘道おじいちゃんのお顔になってますね」と、温かいコメントが多く寄せられた。
佐藤弘道はNHKの番組『おかあさんといっしょ』の10代目たいそうのおにいさんとして知られ、タレントとしても幅広く活動している。
