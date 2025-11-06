◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 （７日開幕、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

前日練習が本番会場で行われ、男子で２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、フリープログラム「トゥーランドット」の曲をかけて調整した。冒頭の４回転サルコー、４回転―３回転トウループの連続ジャンプなどを着氷させ「音楽だったり氷の感触、自分の調子はかなりいい感じだったかなと思う」とうなずいた。

鍵山にとっては、２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンのＧＰシリーズ初戦。今大会にも出場する佐藤駿（エームサービス・明大）は第２戦の中国杯でＶ、世界王者のマリニンは、第３戦スケートカナダでフリー世界歴代最高得点をマークするなど熱を帯びる。ただ鍵山は「自分と比べるということはしていなくて。自分は自分であるべきだと感じている」と冷静。「自分にも勝って全てに勝って、次につなげたい」と意気込む。

ミラノ五輪の選考にも大きく関わるＧＰファイナル（１２月、名古屋）に向けた第一歩。７日のショートプログラム、８日フリーの戦いに向け「この１戦目から五輪に関わってくる大事な試合になってくる。自分を信じて、自分と向き合って滑りたい。３連覇に向けて頑張りたい」と気持ちを高めた。