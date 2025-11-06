【日本代表】ガーナ戦、ボリビア戦メンバー発表 左足首懸念の久保建英もメンバー入り
日本サッカー協会は６日、国際親善試合ガーナ戦（１４日、豊田）とボリビア戦（１８日、国立）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。
ＧＫ小久保玲央ブライアン（シントトロイデン）、ＦＷ北野颯太（ザルツブルク）、ＦＷ後藤啓介（シントトロイデン）が初招集。左足首の状態が懸念されるＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）はメンバー入り。１９歳のＭＦ佐藤龍之介（岡山）が復帰した。
天皇杯準決勝が今回の活動中の１６日に行われるため、４強に勝ち残っている神戸、町田、ＦＣ東京、広島から選手を招集せず、ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）らはメンバーに入らなかった。
メンバーは以下の通り（※は初招集）
【ＧＫ】
早川友基（鹿島）
※小久保玲央ブライアン（シントトロイデン）
鈴木彩艶（パルマ）
【ＤＦ】
谷口彰悟（シントトロイデン）
板倉滉（アヤックス）
渡辺剛（フェイエノールト）
安藤智哉（福岡）
瀬古歩夢（ルアーブル）
菅原由勢（ブレーメン）
鈴木淳之介（コペンハーゲン）
【ＭＦ、ＦＷ】
遠藤航（リバプール）
南野拓実（モナコ）
鎌田大地（クリスタルパレス）
小川航基（ＮＥＣナイメヘン）
前田大然（セルティック）
堂安律（Ｅフランクフルト）
上田綺世（フェイエノールト）
田中碧（リーズ）
町野修斗（ボルシアＭＧ）
中村敬斗（スタッド・ランス）
佐野海舟（マインツ）
久保建英（レアル・ソシエダード）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）
※北野颯太（ザルツブルク）
※後藤啓介（シントトロイデン）
佐藤龍之介（岡山）