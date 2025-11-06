久保建英

　日本サッカー協会は６日、国際親善試合ガーナ戦（１４日、豊田）とボリビア戦（１８日、国立）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。

　ＧＫ小久保玲央ブライアン（シントトロイデン）、ＦＷ北野颯太（ザルツブルク）、ＦＷ後藤啓介（シントトロイデン）が初招集。左足首の状態が懸念されるＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）はメンバー入り。１９歳のＭＦ佐藤龍之介（岡山）が復帰した。

　天皇杯準決勝が今回の活動中の１６日に行われるため、４強に勝ち残っている神戸、町田、ＦＣ東京、広島から選手を招集せず、ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）らはメンバーに入らなかった。

　メンバーは以下の通り（※は初招集）

【ＧＫ】
　早川友基（鹿島）
　※小久保玲央ブライアン（シントトロイデン）
　鈴木彩艶（パルマ）

【ＤＦ】
　谷口彰悟（シントトロイデン）
　板倉滉（アヤックス）
　渡辺剛（フェイエノールト）
　安藤智哉（福岡）
　瀬古歩夢（ルアーブル）
　菅原由勢（ブレーメン）
　鈴木淳之介（コペンハーゲン）

【ＭＦ、ＦＷ】
　遠藤航（リバプール）
　南野拓実（モナコ）
　鎌田大地（クリスタルパレス）　
　小川航基（ＮＥＣナイメヘン）
　前田大然（セルティック）
　堂安律（Ｅフランクフルト）
　上田綺世（フェイエノールト）
　田中碧（リーズ）
　町野修斗（ボルシアＭＧ）
　中村敬斗（スタッド・ランス）
　佐野海舟（マインツ）
　久保建英（レアル・ソシエダード）
　藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）
　※北野颯太（ザルツブルク）
　※後藤啓介（シントトロイデン）
　佐藤龍之介（岡山）