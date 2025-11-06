東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

実質賃金（9月）8:30

結果 -1.4%

予想 -1.5% 前回 -1.7%（-1.4%から修正）（前年比）



※要人発言やニュース

【日本】

日本維新の会・藤田共同代表

日銀がすぐに金利を引き上げることは政策に矛盾したメッセージを送ることになる

利上げが企業投資や賃金上昇の促進を阻害し経済成長にブレーキをかける可能性

利上げのタイミングには自制が必要。為替市場は注意深く見守るしかないだろう



【米国】

ダフィー米国運輸長官

政府機関閉鎖に伴い7日から40の主要空港で航空交通量を10%削減する

30の主要空港の職員の約30%が勤務についておらず人員不足で混乱が生じている



トランプ米大統領

日本から戻ったばかりだ、日本では神風特攻隊について話した

民主党はまさに神風特攻隊だと思う、彼らは必要とあらば国を滅ぼす気だ



【その他】

プーチン露大統領

米国が核兵器実験を開始するのであればロシアも核兵器実験を開始する

トランプ米大統領の核実験に関する発言は深刻な問題だ

