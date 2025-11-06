Snow Manの阿部亮平が、角川まんが学習シリーズ10周年キャンペーンのアンバサダーに就任したことを自身のInstagramで報告。ビジュアル撮影時のオフショットを公開した。

【画像】2パターンの衣装で様々なポーズや表情を披露する阿部亮平／メンバーカラーが“緑”の阿部亮平

■2パターンの衣装で様々なポーズや表情を披露する阿部亮平

投稿では「楽しく学ぶためのお手伝いができたらと思います！！」とコメント。グレーのセットアップにメンバーカラーのグリーンのネクタイを合わせた知的で爽やかな装いで、本棚にずらりと並ぶ「角川まんが学習シリーズ」を前に微笑む姿（2枚目）や、1冊を手に取り穏やかに微笑む姿（3枚目）が収められている。

さらに、グリーンのニットに白シャツを重ねた柔らかなスタイルでは、カメラに向かって笑顔で手を振ったり（4枚目）、元気いっぱいに腕を上げるカット（5枚目）も公開。

阿部は「特に歴史シリーズには これから歴史を学ぶ子どもたちにも 久しぶりに読んでみる大人にも おもしろさを感じながら学べる工夫がたくさんあります」とシリーズの魅力を紹介。「ぜひ、手に取ってみてね！」と呼びかけた。

ファンからは「就任おめでとう！」「阿部ちゃんにぴったりのお仕事」「知的さと優しさが伝わる」「ポーズも笑顔もかわいい」「爽やかすぎる」「笑顔に聡明さが出ていて素敵」「ビジュが好きすぎてしんどい」「リアル阿部ちゃん先生だ」「2枚目爆イケ」といった反響が寄せられている。

■メンバーカラーが“緑”の阿部亮平

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/