実写『ONE PIECE』エース役に『ブルービートル』のショロ・マリデュエニャ シーズン3より登場！
2026年3月10日よりシーズン2が配信されるNetflixシリーズ『ONE PIECE』。同シリーズのシーズン3より、ルフィの兄であり、同作における“超重要人物”ポートガス・D・エースが登場。エース役を若きニュースター、ショロ・マリデュエニャが演じることが公式X、公式インスタグラムで解禁された特別映像とともに明らかとなった。
「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックで、伝説の海賊王ゴールド・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピー
ス）”を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。シーズン2では、常識を超えた海”偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれる。
さらに本作は、シーズン2の配信開始よりも前にシーズン3の制作もすでに決定しており、まもなく南アフリカ・ケープタウンにて撮影が開始される予定だ。
世は大海賊時代。偉大なる海賊・赤髪のシャンクスに憧れる少年ルフィは、シャンクスと海での再会を約束。それから数年後、成長したルフィは海賊王を目指して大海原へ。シーズン1では、“東の海（イーストブルー）”を舞台に、ルフィ（イニャキ・ゴドイ）が数々の強敵に立ち向かいながら、ゾロ（新田真剣佑）、ナミ（エミリー・ラッド）、ウソップ（ジェイコブ・ロメロ）、サンジ（タズ・スカイラー）ら信頼できる仲間たちと出会っていく姿が描かれた。
そしてシーズン2の舞台となるのは、世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海、“偉大なる航路（グランドライン）”。ローグタウン、リヴァース・マウンテン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデン、ドラム島…とアラバスタ王国への道のりが紡がれていくが、そんな冒険の先で、満を持してシーズン3から姿を現すのが、原作では巻タイトル“エース登場”で初登場を果たした、ルフィの頼れる兄貴エース。
演じるのは、Netflixシリーズ「コブラ会」でメインキャストのミゲル役を務め、DCのアクション映画『ブルービートル』では主人公のブルービートルことハイメを演じるなど、切れ味抜群で疾走感あふれるアクションに定評があり、インスタグラムのフォロワーも372.9万人を誇る（11月5日時点）ショロ・マリデュエニャだ。
解禁された映像の中では、イニャキの「兄弟、現場で会おう！！」という“弟”の呼びかけに応じ、“兄”ショロが「ああイニャキ やろうぜ」と熱く言葉を紡ぐ。イニャキとの交流も深いというショロ演じるエースは、シーズン3にどのような”爆発”をもたらすのか―。
エース登場に先駆け、配信開始が待たれるシーズン2。公開中のメイキング映像の中で、イニャキ・ゴドイは高らかに「ついに“偉大なる航路（グランドライン）”に突入だ。“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を求めてね」「ますます奇想天外ででっけェんだ」と力を込め、ゾロ役の新田真剣佑は「今シーズンはこのデカい世界に命を吹き込む必要があった。挑戦は好きだ」と語る。
シーズン2で描かれる世界の広大さに、ナミ役のエミリー・ラッドは「“偉大なる航路（グランドライン）”に入るとONE PIECE の世界がどんどん大きくなる」と言い、ウソップ役のジェイコブ・ロメロも「別の惑星にいるみたいだ」と驚愕し、サンジ役のタズ・スカイラーは「シーズン2では麦わらの一味が激しい大冒険を繰り広げる」と熱弁する。ショーランナー／製作総指揮のマット・オーウェンズは「一味は試練に挑み、様々な悪魔の実の能力者と対峙する」と力説しており、シーズン1を超えるスケールの冒険に期待が高まる。
以前、シーズン2の撮影地を訪れた尾田栄一郎が、レターの中で「現場の雰囲気も最高です！ 必ずシーズン1を超える傑作が生まれます!! シーズン2もお楽しみに!!」と熱を込めていた。そんなONE PIECEの歴史を動かす“世紀の一大プロジェクト”の新たな“冒険の夜明け”が間近に迫っている―「いくぞ!!!“偉大なる航路（グランドライン）”!!!!」。
Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン2は、2026年3月10日より世界独占配信。
