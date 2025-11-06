上白石萌歌・高橋恭平・木村柾哉・中島颯太『ロマンティック・キラー』公開前に大阪・梅田でSP企画 劇中衣装が展示【概要】
俳優・上白石萌歌と、高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）が主演する映画「HEP FIVE×『ロマンティック・キラー』の公開（12月12日）に先駆け、大阪・梅田でスペシャルキャンペーンが実施される。
【動画】ロマンティック襲来PV／謎の刀剣編（30秒）
梅田のファッションビル「HEP FIVE」で、あす11月7日から30日までの期間、「HEP FIVE×『ロマンティック・キラー』 Special Campaign」が開催。
オリジナルキラキラステッカーのプレゼントや、星野杏子役・上白石、香月司役・高橋、速水純太役・ 木村、小金井聖役・ 中島の劇中衣装展示＆フォトスポットなどスペシャルな展示が盛りだくさん。映画グッズが当たるインスタグラムキャンペーンも展開される。
今作は百世渡氏による人気漫画を、英勉監督が実写映画化。絶対に恋愛したくないJK（女子高生）に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛けていくが――恋に落ちること間違いなしの胸キュン展開になびくどころかぶっ飛ばし続けるラブコメディー。
■HEP FIVE×『ロマンティック・キラー』 Special Campaign
オリジナルキラキラステッカープレゼント
期間：11月7日（金）〜11月30日（日）
時間：11：00〜21：00
期間中の館内での利用レシートを1Fインフォメーションで提示すると、オリジナルキラキラステッカーをプレゼント。
※無くなり次第終了
※1枚のレシートにつき1枚プレゼント（1人1回限り）
※レシートの金額不問
※レシートはステッカー進呈とともに済印
※済印が押されたレシートは使用できない
※レシートが発行されない店舗（モバイルオーダーの電子レシートを含む）は対象外
※一部対象外店舗あり
※期間内に発行されたレシートが対象
劇中衣装展示
期間：11月7日（金）〜11月30日（日）
場所：1F エントランスアトリウム
星野杏子役・上白石萌歌、香月司役・高橋恭平、速水純太役・ 木村柾哉、小金井聖役・ 中島颯太の劇中衣装展示のほか、メッセージボードなども設置。
劇中写真使用のパネル展示
期間：11月7日（金）〜11月30日（日）
場所：7F フードフロア「TAMLO」
劇中写真を使用したパネル展示やキャストのパネルと写真が撮れるフォトスポットを設置。
Instagramキャンペーン
期間：11月7日（金）11：00〜11月30日（日）23：59
期間中、HEP FIVE公式Instagramアカウント（@hep_five）でキャンペーンを開催。アカウントのフォローと対象の投稿を「いいね！」すると、抽選で5名に映画非売品グッズをプレゼント。
＜賞品＞映画非売品グッズ…5名様
