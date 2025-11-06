特製のめんつゆで炒めたもやし＆牛肉が美味


いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。

和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。

そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！

■特製のめんつゆで炒めたもやし＆牛肉が美味

もやしのプルコギ風

1人分：401kcal

塩分：3.6g

■【材料（2人分）】

もやし…1袋

牛こま切れ肉…200g

にら…1/2わ

にんじん…1/2本

しょうがのせん切り・・・・・・1かけ分

＜コクめんつゆ（作りやすい分量）＞

・酒…3/4カップ

・みりん…3/4カップ

・しょうゆ…1・1/2カップ

・昆布（10×10cm）…1枚

・削りがつお…30g

ごま油

■【作り方】

1　コクめんつゆを作る。鍋に酒、みりんを入れて煮立ててアルコール分をとばす。残りのコクめんつゆの材料を加え、再び煮立ったら弱火で約5分煮る。火を止めて、そのまま5分おいてこす（密閉容器に入れ、冷蔵庫で約1カ月保存可）。

2　にらは4〜5cm長さに、にんじんはせん切りにする。

3　フライパンに牛肉とコクめんつゆ大5を入れ、よくもみ込んで味をなじませる。肉を全面に広げ、しょうが、もやし、にら、にんじんを広げてのせる。

4　ふたをして強火にかけ、フツフツしてきたら全体を混ぜながら炒め、肉と野菜に火を通す。

5　器に盛り、ごま油少々を回しかけ、好みで一味唐辛子をふる。

料理／藤井 恵、撮影／澤木央子

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』