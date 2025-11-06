もやし＆牛肉を特製のめんつゆで炒めておいしく！「もやしのプルコギ風」
いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。
和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。
そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！
■特製のめんつゆで炒めたもやし＆牛肉が美味
1人分：401kcal
塩分：3.6g
■【材料（2人分）】
もやし…1袋
牛こま切れ肉…200g
にら…1/2わ
にんじん…1/2本
しょうがのせん切り・・・・・・1かけ分
＜コクめんつゆ（作りやすい分量）＞
・酒…3/4カップ
・みりん…3/4カップ
・しょうゆ…1・1/2カップ
・昆布（10×10cm）…1枚
・削りがつお…30g
ごま油
■【作り方】
1 コクめんつゆを作る。鍋に酒、みりんを入れて煮立ててアルコール分をとばす。残りのコクめんつゆの材料を加え、再び煮立ったら弱火で約5分煮る。火を止めて、そのまま5分おいてこす（密閉容器に入れ、冷蔵庫で約1カ月保存可）。
2 にらは4〜5cm長さに、にんじんはせん切りにする。
3 フライパンに牛肉とコクめんつゆ大5を入れ、よくもみ込んで味をなじませる。肉を全面に広げ、しょうが、もやし、にら、にんじんを広げてのせる。
4 ふたをして強火にかけ、フツフツしてきたら全体を混ぜながら炒め、肉と野菜に火を通す。
5 器に盛り、ごま油少々を回しかけ、好みで一味唐辛子をふる。
料理／藤井 恵、撮影／澤木央子
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』