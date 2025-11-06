コンパクトで持ち運びOK！メイク感覚でサッと隠せる「白髪かくし」アイテム3選
【画像を見る】ポンポンとするだけで自然に分け目をカバー「シルクと利尻と椿のPONヘアパウダーDX」
ふと鏡を見た瞬間、目立つ白髪が数本…そんなとき、気分がちょっぴり沈んでしまうこと、ありますよね。お出かけ前や外出先でのメイク直しのタイミングに見つけると、なおさら気になります。今回は、そんな“ちょっと気になる”白髪を、メイク感覚でサッと隠せる便利なアイテムをご紹介。生え際の白髪を自然にカバーできるので、白髪染めの頻度もぐっと減らせるかも！
セザンヌ ヘアメイクパウダー
880円（税込み）
薄毛、根元の白髪ぼかしなど頭まわりのお悩みに使えるヘアメイクパウダー。パウダーをパフに２〜３回軽くとり、生え際や分け目の気にある部分にポンポンとなじませながら、色の濃さを調整して使います。持ち運びしやすいサイズのコンパクト容器です。
■ポンポンするだけで気になる薄毛や生え際をカバー
「毎日が発見」シルクと利尻と椿のPONヘアパウダーDX
2,728円（税込み）
頭頂部や生え際などに目立つ白髪。美容院やおうちでカラーをしなくても、このパウダーで簡単にケアできます。気になる白髪をカバーしつつ、ふんわりボリュームアップも！ 髪によいとされる美容成分が含まれる利尻昆布やツバキ油などを配合し、髪や地肌にやさしいのもうれしいポイント。急なお出かけでも慌てずにすみます。
レタスクラブ編集部が使ってみた！
時間がないときに助かる！
月に1回程度、市販の白髪染め剤を使って自分で染めていますが、染め残しが多くて……。これは軽くポンポンすればOKなので「白髪が気になるけど、染める時間がない！」というときに便利です。（編集担当・Ｅ）
対策に悩んでいました
美容院に行く間、白髪が目立ってくるのが悩み。カラーリングまでの白髪隠しにいいですね！（編集担当・Ｙ）
白髪が自然に隠れて感動
気になる前髪の内側に使用。いかにも染めた感じがなく、自然に黒くなるのがよかったです。（編集担当・Ｙ）
■根本白髪を瞬間カバー
白髪隠し マスカラ 3色 COLORIS カラリス
2,530円（税込み）
お出かけ前や外出先でサッと塗って白髪を隠せるヘアマスカラ。大きめブラシで塗りやすく、根元に密着してしっかり白髪をキャッチします。持ち運びやすいコンパクトサイズでいつでも使えるのも魅力です。育毛サポート成分が配合されているので、使い続けることで根本がふんわりハリのある髪へ！
＊ ＊ ＊
今回ご紹介したアイテムは、短時間でサッと自然に隠せるものばかり。この手軽さを実感すると、化粧ポーチに入れておきたくなりますよ！
文＝徳永陽子