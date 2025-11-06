【マルチグリドルで蒸す】鹿児島の郷土料理を再現したヘルシーな「炊き肉」
【マルチグリドルで焼く】厚切り豚バラをカリカリに焼く本格「サムギョプサル」／マルチグリドル マジックレシピ（1）
キャンパーの間で人気の調理器具、JHQの「マルチグリドル」をご存知ですか？ 焼く、煮る、蒸す、揚げるなど、1枚でさまざまな調理に使える上、軽くて薄くてお手入れも簡単。しかもガスコンロや炭火だけでなく、オーブン、IH調理器にも対応し、キッチンでも大活躍する万能ツールなんです。
そんなマルチグリドルの大ファンというのが、芸能界きってのアウトドアフリークでBBQ芸人のたけだバーベキューさん。アウトドアに必ず持参するほど愛用しているたけだバーベキューさんが、マルチグリドルに特化したとっておきのレシピを教えてくれます。
※本記事はたけだバーベキュー著の書籍『マルチグリドル マジックレシピ』から一部抜粋・編集しました。
■炊き肉
焼肉でもすき焼きでもしゃぶしゃぶでもない！
鹿児島の郷土料理「炊き肉」をマルチグリドルで再現。
肉の旨味が溶け込んだヘルシー野菜を卵とともにどうぞ。
【このレシピに使用したマルチグリドル／サイズ：29cm、タイプ：DEEP、深さ：4cm】
材料（2人分）
牛薄切り肉…200g
キャベツ…200g（1/4個）
もやし…1袋（200g）
ニラ…50g
しめじ…1株
水 …250ml
白だし（3倍希釈）…30ml
細ねぎ（小口切り）…適量
卵黄…2個分
焼肉のタレ…適量
◎準備するもの
アルミホイル
作り方
1.キャベツはせん切りにする。もやしは水でさっと洗っておく。ニラは5cm長さに切る。しめじは石づきを取って小房にほぐす。
2.マルチグリドルのまわりに1の野菜を盛り、その上に牛肉を広げてのせる。
3.2の中央に分量の水と白だしを入れて中火にかけ、アルミホイルなどでフタをして5分程度蒸す。蒸しあがったら仕上げに細ねぎをちらし、卵黄を溶いた焼肉のタレにつけて食べるA。
■レシピを参考にするときは
・マルチグリドルはフチがなく浅いので、調理中に具材がすべり落ちることがあるので注意しましょう。
・マルチグリドルで具材を蒸したりする場合はアルミホイルで全体を包み込むようにおおってフタ代わりにしてください。市販のフタをお持ちの方はそちらをご使用ください。
・マルチグリドルでの調理は先端が金属製のトング、フライ返し、フォーク＆ナイフ、金属製のタワシなどを使用すると、表面のコーティングを傷つける恐れがありますのでご注意ください。また、洗う際は、中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジや布でやさしく洗ってください。
たけだバーベキュー
1986年生まれ。兵庫県出身。BBQはもちろんピクニックやキャンプ、野外飯などをこよなく愛する芸能界きってのアウトドアフリー ク。お肉検定やハーブ検定キャンプ検定などの資格も所持し、カナダアルバータ州BBQ大使などその他多くの肩書を持つ。テレビやラジオなど多岐にわたるメディアでBBQやアウトドアの楽しさを発信し続ける、今もっとも勢いのあるアウトドアタレントである。
著＝たけだバーベキュー／『マルチグリドル マジックレシピ』