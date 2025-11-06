色分け指標を採用したAPS-C／マイクロフォーサーズ向け「AstrHori 9mm F2.8」
E&Iクリエイション株式会社は、AstrHoriの交換レンズ「AstrHori 9mm F2.8」を11月6日（木）に発売した。希望小売価格は3万3,000円。
APS-C／マイクロフォーサーズフォーマットのイメージセンサーに対応した超広角単焦点レンズ。フォーカシングはマニュアル。
レンズ構成は8群11枚（EDレンズ3枚、非球面レンズ2枚含む）。諸収差を抑制し、周辺までシャープな描写を実現したという。
距離、絞り指標に複数のカラーを採用。視認性を高めたほか、デザイン性も追求したとする。
鏡筒は金属製。クリック付きの絞りリングを採用した。
装着イメージ
撮影イメージ（提供：E&Iクリエイション株式会社）
撮影イメージ（提供：E&Iクリエイション株式会社）対応マウント：キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、富士フイルムX、マイクロフォーサーズ カラー：ブラック 焦点距離：9mm
※35mm判換算：約13.5mm（ソニーE、ニコンZ、富士フイルムX）、約14.4mm（キヤノンRF）、約18mm（マイクロフォーサーズ） フォーカスモード：MF(マニュアルフォーカス) 絞り羽根：7枚 レンズ構成：8群11枚（EDレンズ 3枚、非球面レンズ2枚含む） 絞り範囲：F2.8-F16 最短撮影距離：0.2m フィルター径：装着不可 外形寸法：約Φ62×61mm (マウント部除く) 質量：約307g
※外形寸法と質量はソニーEマウント用