13時の日経平均は713円高の5万925円、アドテストが140.39円押し上げ 13時の日経平均は713円高の5万925円、アドテストが140.39円押し上げ

6日13時現在の日経平均株価は前日比713.52円（1.42％）高の5万925.79円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1211、値下がりは349、変わらずは51と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を140.39円押し上げている。次いでファストリ <9983>が61.77円、フジクラ <5803>が57.32円、ダイキン <6367>が50.97円、ファナック <6954>が26.57円と続く。



マイナス寄与度は18.95円の押し下げでバンナムＨＤ <7832>がトップ。以下、エムスリー <2413>が5.54円、ニトリＨＤ <9843>が4.47円、イオン <8267>が4.41円、ベイカレント <6532>が4.08円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、水産・農林、機械、輸送用機器と続く。値下がり上位には海運、鉄鋼、陸運が並んでいる。



※13時0分6秒時点



株探ニュース

