島袋寛子、故郷・沖縄の海で家族と過ごすプライベートショット「沖縄の景色すっごく似合います」「笑顔とっても素敵」
SPEEDの島袋寛子（41）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。故郷の海で自然体の姿を見せるプライベートショットを披露した。
【写真】「沖縄の景色すっごく似合います」故郷・沖縄の海で自然体な笑顔を見せる島袋寛子
島袋は「少しの時間 家族と海へ 2025年もあと2ヶ月 楽しみながら元気にがんばるぞ よっしゃ！ #秋の沖縄 #いつもありがとう」とつづり、美しい海での自身のショットを計3枚アップした。
この投稿にファンからは「寛ちゃんと沖縄の景色すっごく似合います」「笑顔とっても素敵でかわいい 沖縄での時間を楽しんでる姿を見れて嬉しいです」「素敵な寛ちゃんの笑顔と素敵な沖縄の海は最高です！」「寛子さんの笑顔なんて美しいでしょう 素敵です。沖縄の海も素敵で最高ですね！波の音〜を聞くと心が癒されリラックスモードになってとてもいいんですよね 1度沖縄に行ってみたいです」「久しぶりにご家族とゆっくり過ごされてなによりです 沖縄の海は、まだあたたかいんでしょうね」「ひろちゃん笑顔が柔らかくてかわいい」などの反響が寄せられている。
