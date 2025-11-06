米ケンタッキー州ルイビルで、貨物機の墜落した地域から立ち上る煙/Jon Cherry/AP

（CNN）米ケンタッキー州ルイビルで墜落した米貨物大手UPSの貨物機は、34年前に製造されたジェット機だった。旅客機としては古い機体だが、航空貨物の世界ではそうした機体を使用するのはそれほど珍しくない。

4日夜、ルイビルを離陸直後に墜落し、少なくとも12人が死亡したこの事故において、当該の貨物機MD11の老朽化が何らかの要因となったという兆候は今のところ見られない。事故原因は現在も調査中で、しばらくは調査が続く見込みだ。

しかし今回の墜落事故は、航空機の寿命が一般の人が思っているよりもはるかに長い可能性があることを浮き彫りにする。古い航空機が退役する場合は、機体自体の老朽化ではなく燃費効率が理由になることが多いからだ。

機体の飛行頻度が減れば、燃費はそこまで大きな問題とはならない。そして貨物機の飛行時間は旅客機に比べて約3割短い。

燃費効率の問題は、MD11の問題にとりわけよく当てはまる。MD11は尾部に3基目のエンジンを搭載している。これに対し、現在米国の空を飛ぶジェット旅客機の大半は2基のエンジンしか搭載していない。MD11が開発された当時、企業は航続距離と信頼性の観点から3発機を求めていた。外洋上を飛行中に1基のエンジンが故障した場合、3発機は双発機よりも安全だと考えられていたからだ。

しかし双発機の信頼性が高まるにつれて、この問題の重要度は下がっていった。3基のエンジンを搭載し、燃費の悪いMD11は、導入直後から時代遅れの機体となった。

墜落事故の前から、UPSはより燃費の良い新型貨物機にMD11を段階的に切り替えていく計画を発表していた。

航空分析会社Ciriumのデータによると、UPSでは他に25機のMD11が稼働中。別の6機が少なくとも過去3カ月間保管された状態にある。MD11の運用を段階的に廃止しているFedExは38機を運用中、34機を保管中だ。また貨物輸送会社Western Global Airlinesが運用するMD11は4機。保管されている機体は12機となっている。

現在貨物輸送に使用されているMD11が旅客機として最後に運航されたのは10年以上前、2014年10月のモントリオール発アムステルダム行きのKLM便だった。

墜落したMD11は、1991年の就航初年度にタイ航空に納入された。その後UPSに売却され、2006年に貨物機へと改修された。その時点で完全なオーバーホールを施され、実質的に新品の航空機となっていた。

航空機は旅客便で運航が継続されている場合でもオーバーホールを受ける。点検や整備、アップグレードのため、機体の骨組みにまで解体するこの作業は業界で「Dチェック」と呼ばれる。

「旅客機の年齢は、基本的に最後のDチェックの年齢までしか上がることはない」と、航空コンサルタントのマイク・ボイド氏は、5日午前に述べた。

ボイド氏によると、現在も使用されている古い旅客機のモデルは数多くあるという。アメリカン航空、デルタ航空、ユナイテッド航空はそれぞれ、平均機齢20年から30年のモデル数百機を運航していると報告。またサウスウェスト航空は、平均機齢19年の737-700型機を300機以上保有する。

「UPSに関して、機体の老朽化は懸念していない。運航会社にとって重大な問題は、メンテナンス費用の増加と燃費だ」（ボイド氏）

しかしこうしたコストにもかかわらず、MD11は貨物機として今も現役だ。機体の生産が終了し、航空会社が旅客機としての運航を停止してから長い年月が経過してもなお、稼働を続けている。