木村拓哉「緊急取調室」サプライズ訪問 天海祐希との再会ショットに「Believe夫婦尊い」反響続々 ドランクドラゴン塚地武雅による裏話も
【モデルプレス＝2025/11/06】女優の天海祐希が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「緊急取調室」（毎週木曜21時〜）の公式X（旧Twitter）が5日に更新された。撮影現場に俳優の木村拓哉によるサプライズ訪問があったことを報告し、同作に出演するお笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が自身のXにて裏話を明かした。
【写真】木村拓哉、天海祐希と再会 サプライズ訪問ショット
天海と木村は、同局開局65周年記念木曜ドラマ「Believe−君にかける橋−」（2024年）で夫婦役で共演。木村が主人公・狩山陸を、天海が陸の妻・玲子を演じた。
今回「緊急取調室」公式Xは「あの…狩山陸（！？）さんが真壁有希子をサプライズ訪問」と切り出し、木村が別番組の収録の合間にサプライズでスタジオに駆けつけてくれたことを報告。「天海祐希さんとは『Believe −君にかける橋−』で夫婦役で共演されて以来の再会！？」なんと〜天海さんが木村さんを緊急取調べ」と豪華キャスト陣の集合写真や、取調室の机を挟んで笑い合う木村と天海の写真を披露した。
https://twitter.com/modelpress/status/1986005168815743107
同日、塚地はこの投稿を引用し、天海の撮影を前室で他のキャストらと見守っていたときに、木村のサプライズ訪問があったと経緯を説明。「天海さん、今、大変なシーンですか？」「挨拶させてもらおっかな…」と木村から確認があったとし「最初はスタッフジャンパーを着てスタッフに紛れてサプライズで挨拶に行こうと目論んでくれたり。笑」「サービス精神満点で、セット内に入って天海さんとスタッフ陣に挨拶を！」と木村の様子を伝えた。
さらに、天海と木村のやりとりを紹介し、天海の提案で木村が取調室のセットに入ることになったと説明。続けて「大盛り上がりで見守る我々とスタッフ。すると中で2人が即興芝居を始める！『なぜあなたはタクシー運転手になったんですか？』『う〜ん。一言では語れませんが…』と即興なのに延々とやりとりを続ける息のあった2人…」「頃合いで木村さんが『いや、誰か止めてよ！』で一同大爆笑。笑」と現場の和やかな様子を伝え「素敵なひとときが流れ、最後にスタッフの『記念にお写真良いですか？』という提案も快く受けてくださってパシャリ！という写真です。笑」と補足している。
なお、同日に木村も自身のInstagramストーリーズを更新。「緊急取調室」Xと同じ写真を投稿し「逢えて嬉しかった…」と喜びをつづっている。
木村のサプライズ訪問が話題を呼び、SNS上では「さすが」「粋な計らい素敵」「めちゃくちゃいい写真」「塚地さんの裏話最高」「会話が想像できる」「木村さんと天海さんの再会嬉しい」と反響が。さらに「Believe−君にかける橋−」で刑務所に収容されていた陸と面会に訪れた玲子のシーンを思い出すファンも多く「『Believe』夫婦尊い」「また会えてよかった」「また並んでいる日が見られて嬉しい」「感激」「エモすぎる」「向き合って笑ってる陸と玲子に涙が…」などの声も上がっていた。（modelpress編集部）
