キンプリ永瀬廉、キスマイ玉森裕太の自宅訪問エピソード＆帰宅後のLINE内容明かす「好きになるじゃん」
【モデルプレス＝2025/11/06】King ＆ Princeの永瀬廉が11月5日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。Kis-My-Ft2の玉森裕太とのプライベートでの交流を明かした。
【写真】キンプリ永瀬＆キスマイ玉森、肩寄せ合う2ショット
「玉さんと焼肉行ってきました。いつも玉さんが連れて行ってくださる焼肉屋さんに…。その時期撮影とか色々重なっててクタクタやったんですけど、めっちゃ元気出ましたね」と玉森と焼肉に行ったことを明かした永瀬。焼肉屋を出る際に玉森が「タクシー2台呼ぶね」とそれぞれ帰宅しようとしたが「『いや1台でいいですよ。一緒に帰りましょうよ』って言って、時間が早かったんで『ちょっと家行ってですか？』って…」と玉森宅を訪問させてほしいとお願いしたことを振り返った。
永瀬は焼肉を食べている間に8度も玉森宅訪問をお願いして断られていたという。「タクシー1台で玉さん家にまず行って、半ば強引に僕も降りさせてもらって無事に玉さん家上がれましたね」と最終的には玉森宅を訪問できたと口に。「玉さんが服とかかけにベッドルーム行ったのかな？しれっと何にも言わずについて行ったら『何してんだ』って言われて。『ルームツアーしようかなと思って』って言ったら『ダメ』って言われた。言い方とか全然優しかったけど『これは2回目はまずい』ってビビッときてちゃんと引きました」とリビングのみの訪問だったことを明かし、洋服やクッションももらったと話した。
さらに、後日永瀬が玉森にお礼のLINEを送ると、玉森からは「次は泊まっていっていいよ」と言われたそうで、永瀬は「ヤバいよね。そんなこと言われたら好きになるじゃん。だから『次はパジャマ持って行きますね』って返したらグッドのリアクションだけ（返ってきた）。楽しみです」と嬉しさを語った。（modelpress編集部）
◆永瀬廉、玉森裕太と焼肉へ
◆永瀬廉、玉森裕太宅を訪問
