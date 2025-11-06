◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座統一戦１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者・レネ・サンティアゴ（１２月１７日、東京・両国国技館）

ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・高見亨介（２３）＝帝拳＝が１２月１７日、両国国技館でＷＢＯ世界同級王者レネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝との王座統一戦に臨むことが６日、発表された。

高見は今年７月にＷＢＡ同級王者エリック・ロサ（ドミニカ共和国）に１０回ＴＫＯ勝ちし、プロデビュー以来無傷の１０連勝（８ＫＯ）で世界王座を獲得。サンティアゴは３月に岩田翔吉（帝拳）を判定で下してＷＢＯ王座を獲得しており、高見にとっては同門の岩田のリベンジも懸けた統一戦となる。

高見は先月１７日の取材で、今後対戦したい相手として「同じ階級なら、やっぱり（岩田）翔吉君に勝っているサンティアゴ選手とかとは試合してみたいなと思いますね」と話し、９月後半から本格的に練習を再開し減量も始めていることを明かしていた。

戦績は高見が１０戦全勝（８ＫＯ）、サンティアゴが１４勝（９ＫＯ）４敗。

◆高見 亨介（たかみ・きょうすけ）２００２年４月５日、東京・新宿区生まれ。幼稚園の年長でキックボクシング、小学校２年でボクシングを始める。中学１年から帝拳ジムで練習。目黒日大高でインターハイ、国体優勝。アマ戦績は４３勝４敗。２２年７月にプロデビュー。２５年４月に日本ライトフライ級王座を獲得。同年７月、ＷＢＡ世界ライトフライ級王座を獲得。身長１６６センチの右ボクサーファイター。