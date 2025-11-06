京都府警と要人警護車両が登場！ヒコセブン RAI’S 1/43スケール「トヨタ クラウン パトカー 2種」

ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」からダイキャスト製1/43スケールの新製品を発表。

「トヨタ クラウン ハイブリッド (AZSH21) 2024 京都府警察交通部交通機動隊車両 (K02)」と「トヨタ クラウン (ARS220) 2022 警察本部警備部要人警護車両」の2種が登場します。

2025年11月6日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約受付が開始されています。

ヒコセブン RAI’S 1/43スケール「トヨタ クラウン パトカー 2種」

発売予定：2025年12月〜1月

サイズ：1/43スケール (約11.5cm)

ボディ素材：ダイキャスト(亜鉛合金) 塗装済み完成品

仕様：ディスプレイ用モデル (可動無し)

販売店：モデルギャラリー HIKO7 及び全国模型取扱店

RAI’Sではすべて1度限りの限定生産モデルとなります。

警察車両をメインとするシリーズで、各県や車両ごとに違う県警文字の書体から、コールサイン、車体内部のナビ画面や無線機といった装備の細部に至るまで可能な限り再現されています。

トヨタ クラウン ハイブリッド (AZSH21) 2024 京都府警察交通部交通機動隊車両 (K02)

価格：8,800円(税込)

限定数：500台

商品番号：H7432402

JAN：4580198724811

近年配備が進んでいる220系クラウンのハイブリッドタイプのパトカーです。

パトカーに配備されているガソリン車は2.0リッター＋ターボなのに対し、ハイブリッドは2.5リッター＋モーターを搭載しています。

京都府警察の交通機動隊仕様として、車体側面には部隊マークと、[Emergency Call DIAL 110]の表記が再現されています☆

トヨタ クラウン (ARS220) 2022 警察本部警備部要人警護車両

価格：8,800円(税込)

限定数：500台

商品番号：H7432202

JAN：4580198724309

歴代のクラウンが使われてきている要人警護車です。

政府や外国要人を警護・随伴する為に使用される車で、黒いボディの車両が採用されています。

外観は交通覆面で使用されているクラウンと似ており、反転式の赤色灯や、グリル内に設置された前面赤色灯を装備！

多系統の無線を使用することから多くのアンテナが設置され、助手席側のドアミラーは2段のものになっているなど、特徴的な装備が忠実に再現されています。

警察車両ならではの装備を1/43スケールで可能な限り再現した、コレクター必見のアイテムです。

一度限りの限定生産モデルなので、早めにチェックしてみてください。

ヒコセブンのRAI’Sブランドから登場する「トヨタ クラウン」パトカー2種の紹介でした。

※トヨタ自動車株式会社許諾済

