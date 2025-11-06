石破茂前首相が６日、タレントの大竹まことがパーソナリティーを務める文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ」（月〜金曜・午前１１時半）に出演した。

スタジオで大竹がリスナーからのメールを紹介。読み上げたメールは「石破さん、この１年あまり内閣総理大臣の重責お疲れさまでした。私は石破さんに総理を続けてほしかったのでとても残念です。選択的夫婦別姓も実現させたかったです。ひとつ質問は、私のようなおかげさまで普通に暮らせる国民のＳＮＳもしないような小さな声は、どのように政府に届ければいいのでしょうか？」との質問だった。

これに石破氏は「お手紙って結構、もらったの。小学生とか中学生とか高校生とか。あるいは７０、８０の方とか。ＳＮＳの時代になったけど、一生懸命、お手紙書いてくださる方っていっぱいおられましたよね」と述べた。

続けて「あるいはＳＮＳっていうよりもメールを送ってくださる方。私全部読むから。どんな時代になっても本当に心のこもっているものって伝わりますよね。だから、ＳＮＳよりも本当に一生懸命に書いてくださったお手紙なんかの方がこっちの心に響くものあるな」と述べた。