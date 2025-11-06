BoA、39歳の誕生日むかえ笑顔の近影を公開 元気そうな姿にファン歓喜 「日本にいるの？」の声も
韓国出身の歌手・BoAが自身のインスタグラムを更新し、5日に39歳の誕生日を迎えたことを報告。「たくさんの祝福をありがとう」と韓国語で感謝の言葉を綴り、元気そうな笑顔を見せた。
【写真】39歳の誕生日を迎え笑顔の近影を公開したBoA
投稿には、鏡越しに撮影した自撮りショットのほか、東京・白金の人気スイーツ店のものとみられるケーキの写真も添えられ、上には「39」のロウソクが飾られている。BoAは今年7月、骨壊死（こつえし）の診断を受け、9月から予定していたライブツアーの中止も発表していた。回復を感じさせる近況に、多くのファンが安堵と祝福の声を寄せている。
SNS上では、「BoAちゃんにとって素敵な一年になりますように」「足の具合がよくなりますように」「無理をしないでゆっくり休んでね」といった温かなメッセージが相次いだ。また、「日本にいるの？」「日本で誕生日を過ごしてくれてるのが嬉しい」と、日本滞在を喜ぶ声も多く見られている。
現在はライブ活動を休止しているBoAだが、東方神起とのスペシャルユニットによる楽曲「あなたをかぞえて」が、ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（毎週日曜 後10：15／ABCテレビ・テレビ朝日系）の主題歌に起用されている。同作は6年ぶりの日本ドラマタイアップとなり、話題を呼んでいる。
