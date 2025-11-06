40畳のフィールドで熱い真剣勝負が繰り広げられる！伊東市「第14回全日本まくら投げ大会in伊東温泉」

静岡県伊東市にて、「第14回全日本まくら投げ大会in伊東温泉」が令和8年2月21日(土)、22日(日)に開催されます。

修学旅行などで体験した「まくら投げ」を独自のルールでスポーツとして進化させたイベントです。

2025年11月30日(日)必着で、参加チームの申込み受付が行われています。

伊東市「第14回全日本まくら投げ大会in伊東温泉」

「全日本まくら投げ大会」は2013年2月から地元高校生の「伊東市にたくさんの若者を誘客したい」という思いから始まったスポーツイベントです。

ユニフォームである浴衣を着て、40畳のフィールドで熱い真剣勝負が繰り広げられます。

ルールについては、アークシステムワークスが展開するゲームタイトル「熱血硬派くにおくんシリーズ」とコラボレーションした「熱湯!まくら投げin伊東市」( https://www.youtube.com/watch?v=gR-qVHVHne0 )の動画も公開されています。

第14回全日本まくら投げ大会in伊東温泉 募集要項

日時：

・令和8年2月21日(土)10：00〜17：30【予定】 一般の部(予選リーグ戦)全72試合

・令和8年2月22日(日)9： 30〜15：20【予定】 一般の部(決勝トーナメント戦)全40試合

※両日とも8：45受付開始予定。当日の出場チーム数によって総試合数が減る場合もあります。

場所：伊東市民体育センター(静岡県伊東市玖須美元和田716-115)

部門：一般の部 48チーム ※前回大会優勝チーム及び伊東市公認地方予選優勝チーム含む

チーム編成：1チーム8人【選手5人(大将1人、リベロ1人、アタッカー3人)、サポート3人】

※1チームの登録できる最大人数は10人まで、1試合に出場できる最大人数は8人までです。

※1試合に出場できる最少人数は6人です。その場合、サポートが1人になります。

参加費：1チーム5,000円(傷害保険料含)

参加条件：

チームの代表者は必ず18歳以上とすること。暴力団関係者の参加及び関与は認めません。主催者が定める開催要項、誓約事項、ルール等を順守すること。

参加申込について

申込締切：2025年11月30日(日)必着

申込方法：以下の書類に必要事項を記入の上、伊東観光協会事務所へ持参又は郵送。

(1)参加申込書 (2)プロフィール (3)誓約書 (4)参加承諾書(18歳未満の方のみ)

※書類は伊東市観光HP「伊豆・伊東観光ガイド( https://itospa.com/ )」からダウンロードできます。

※重複しての申し込みはできません。

送付先：〒414-0003 伊東市中央町13-28 伊東観光協会 まくら投げ大会参加申込受付係宛

※持参の場合の受付時間は、平日の9：00〜17：00です(事前にご連絡ください)。

参加申込に必要な情報が不十分(未記入箇所)、もしくは申込締切日を過ぎた場合は申込受付や登録ができません(無効)ので、予めご了承ください。

参加チームが決定次第、12月中旬ごろ、申込全チームへ参加可否のご通知が発送されます。

誰もが知る「まくら投げ」が、真剣勝負のスポーツとして楽しめるユニークな大会です。

仲間とチームを組んで、伊東温泉での熱い戦いに参加してみてはいかがでしょうか☆

伊東市で開催される「第14回全日本まくら投げ大会in伊東温泉」の紹介でした。

